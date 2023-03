Siriana, ecco il nuovo singolo ‘Quel che resta di noi’

On air dal 15 marzo 2023 su tutte le maggiori piattaforme musicali ‘Quel che resta di noi’, il nuovo singolo del gruppo Siriana. Il nuovo brano della band fondata dall’attore forlivese Marcello Maietta vede la collaborazione eccellente sia al testo che alla produzione artistica di Pierpaolo Capovilla e rappresenta il singolo di lancio dell’album di debutto dei Siriana ‘Neorama’ in uscita il prossimo 17 aprile.

Al singolo è abbinato il relativo videoclip – uscito il 22 marzo scorso – con la regia di Marcello Maietta, che ha come protagonista l’attore Andrea Cortesi ed è girato interamente in camera-car. Come lo stesso Maietta, portavoce della band, dichiara: "con l’album Neorama vogliamo infondere nell’ascoltatore il coraggio di compiere un viaggio che lo possa portare a riscoprire se stesso. In un mondo in continua trasformazione, il singolo ‘Quel che resta di noi’ è il primo passo per entrare nelle sonorità dei Siriana e per iniziare a guardare il mondo dal suo interno". I Siriana sono una band alternative-rock italiana, caratterizzata da atmosfere operistiche malinconiche e fusioni digitali con sorprese di pura rabbia hard rock. Fondata e capitanata dall’attore italiano Maietta (voce e chitarra), la band è composta anche da Michele Tomasini (chitarre e cori), Elia Martina (basso e sinth) e Francesco Zoli (batteria).