Sister Act, arriva il musical a ritmo funky e disco

Il noto musical ‘Sister act’, prodotto da Stage Entertainment e Italiana Assicurazioni e tratto dall’omonimo film, sarà in scena questa sera e domani sera alle 21 (uniche date in Romagna) al teatro Diego Fabbri di Forlì. Lo spettacolo, fuori abbonamento, è stato scritto da Cheri Steinkellner e Bill Steinkellner con testi di Glenn Slater e musiche di Alan Menken, uno dei più celebri compositori di musical, con otto premi Oscar, autore dei più celebri brani dagli anni ’70 a ritmo funky e disco. Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, ’una svitata in abito da suora’. La regia è firmata da Chiara Noschese, le coreografie da Nadia Scherani e la direzione musicale è di Andrea Calandrini. Gli interpreti sono: Gloria Enchill (nel ruolo di Deloris), Francesca Taverni (Madre Superiora), Giuseppe Verzicco (Curtis), Massimo Cimaglia (Monsignor O’Hara), Roberto Tarsi (Eddie), Salvatore Vasalluccio (TJ), Michelangelo de Marco (Joey), Massimiliano Carulli (Deniro), Elisa Bella (Suor Maria Roberta), Mary La Targia (Suor Maria Patrizia), Altea Russo (Suor Maria Lazzara).

L’ensemble è formato da: Lucrezia Zoroddu, Serena Olmi, Vanna Tino, Asya Mariya Daskalova, Luna Iaccino, Anna Lagrasta, Giovanna D’Angi, Matteo Francia, Gianmarco Grasso, Davide Bonafini, Giorgia Visca, Renato Tognocchi. La protagonista è una cantante dei night ma anche la testimone di un omicidio, tanto che, per proteggerla, la polizia la mette in un convento dove si adatterà con fatica alle rigide regole in particolare della madre superiora. Ma alla fine la cantante coinvolgerà tutti facendo diventare le suore un vero fenomeno musicale. Lo spettacolo fa divertire intere generazioni e fa scoprire valori dimenticati grazie ad una musica straordinaria e a tante emozioni. Prevendite: dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Prenotazioni telefoniche: 0543.26355. Biglietti online: Vivaticket. Prezzo: 45 euro (settore unico)..Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it.

Rosanna Ricci