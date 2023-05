Smottamenti sulle strade, a Montalto frana su una casa

La sindaca di Premilcuore Ursula Valmori ha effettuato una ricognizione analitica e complessiva dei danni rilevati nel suo Comune a causa del maltempo, in attesa dell’avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno finanziario per gli interventi di ripristino delle infrastrutture, in gran parte strade.

La Sp3 del Rabbi presenta uno smottamento di una parte di una carreggiata. Attualmente è ammesso il traffico a senso unico alternato. Lungo la strada provinciale 5 della Valbura si trova una grande frana, "che ha divelto il piano viabile sotto località Pian dei Preti, dove risiede una famiglia che riesce ad avere il collegamento con Portico".

In via Valbura 1, dietro all’ospedale, incombeva un movimento franoso. È stata attuata la rimozione del materiale franoso e i locali sono agibili. Via Roma è chiusa, ma nessun è isolato, "in quanto sussistono anche percorsi alternativi e il Comune sta completando interventi di rimozione".

Sulla consortile di Montalto "si presenta una frana enorme che ha divelto una casa. Al momento dell’evento, nessuna persona era presente. Il ripristino prevede un costo di vari milioni". Sulle strade consorziali di Aia-Mandria-Capanna, Pianelli-Casone, Derna, Ontaneta, Val dell’Abete e La Badia, "il Consorzio di Bonifica si è preso in carico la rimozione di dette frane, poichè strade in convenzione con il Consorzio medesimo".

Infine, è stata ripristinata la sicurezza sulla viabilità Braccina-Santa Sofia. Conclude la sindaca Valmori: "Questa è una prima ricognizione. Ma ne seguiranno altre nei prossimi giorni. Inoltre, è appena stata fatta una riunione con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dove si è discusso della straordinarietà dei finanziamenti, necessari per gli interventi di ripristino delle infrastrutture del territorio".

Quinto Cappelli