Soccorritori ai Romiti: "Emozione per il ritorno"

Domenica scorsa ai Romiti si è materializzato un incontro speciale: dopo un anno dalla tragedia dell’alluvione, Roberto è tornato in città per riabbracciare gli abitanti del quartiere. Si tratta del titolare della ditta di costruzioni e restauri Raggi di Pontassieve (in provincia di Firenze), insieme ai suoi collaboratori Francesco e Alessandro che, nei giorni più duri, non hanno esitato a correre in soccorso di chi aveva bisogno, dando una mano con la loro professionalità e i loro macchinari.

"Senza timore e senza alcuna richiesta, queste persone assieme ai loro dipendenti si sono catapultate a Forlì con i loro mezzi e per diversi giorni sono stati con noi ai Romiti ad aiutarci – racconta il rappresentante di quartiere Stefano Valmori –. Sono stati i primi ad arrivare e a cominciare a liberare dal fango le nostre strade. Li abbiamo riabbracciati, proprio come vorremmo riabbracciare tutti coloro che ci hanno aiutato, dicendo a loro grazie per tutto quello che hanno fatto". Nelle parole di Valmori, che rispecchiano quelle degli altri forlivesi, c’è spazio non solo per gli amici della ditta Raggi per tutti gli ‘angeli del fango’, per tutti coloro che "ci hanno aiutato a spalare il fango, ci hanno portato vestiti, attrezzature, generi alimentari... Non solo abbiamo beneficiato del loro sostegno concreto ma abbiamo sentito la loro vicinanza. E quando si è insieme, stando soprattutto vicino ai più fragili, allora si possono affrontare tutte le difficoltà".