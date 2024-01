Soglia Pm10, previsto il superamento: al via le misure emergenziali

Oggi e domani entreranno in vigore le misure emergenziali riguardanti le limitazioni della circolazione e non solo. Le previsioni di Arpae indicano, infatti, il superamento della soglia di legge per il PM10 per il giorno di controllo e per i due successivi.

Le misure emergenziali prevedono: dalle 8,30 alle 18,30 stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti; divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle; divieto di combustione all’aperto; divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo; potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all’aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestica; abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e nelle attività industriali e artigianali fino a 17°C.