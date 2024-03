Solidarietà Aiuti per disabili, poveri e malati

Donazioni, eventi e cerimonie: la solidarietà a Forlì ha tante facce. ‘La tua spesa vale di più’, è il titolo dell’iniziativa che Conad La Cava ha dedicato alla festa della donna. Nelle giornate dell’8, 9 e 10 marzo scorsi, per ogni scontrino emesso, Marco Leroy e Daniela Silvani, titolari del supermercato, hanno donato 10 centesimi a sostegno del progetto di sartoria della cooperativa CavaRei presente nel quartiere da circa 8 anni con la propria attività dedicata ai disabili. Il contributo di 600 euro raccolto andrà a sostegno delle attività della sartoria di CavaRei.

Nei giorni scorsi alcuni membri del Rotary forlivese si sono recati al Caab di Bologna per confezionare pacchi di alimenti in occasione del ‘Food for families’, alcuni dei quali sono stati poi portati ai centri di ascolto delle parrocchie dei Romiti, Ravaldino e Trinità. Continua, inoltre, il service ‘La musica che cura’, coordinato dalla socia Ilaria Mazzotti insieme alla presidente Battaglia, un ciclo di appuntamenti musicali in programma fino al 7 giugno nell’atrio dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni dove ogni venerdì alle 14 si esibiscono in concerto alcuni allievi delle scuole di musica di Forlì.

A Villafranca ha avuto luogo la ‘Festa del maiale’ grazie alla generosità dei fratelli Villa e della famiglia Bucci. All’evento sono confluite centinaia di persone che hanno potuto assaggiare gratuitamente i cibi e, nel contempo, fare un’offerta volontaria da devolvere allo Ior, l’Istituto Oncologico Romagnolo.

Venerdì 8 marzo si è svolta la tradizionale ‘Cerimonia delle Candele’ della sezione Fidapa di Forlì, alla presenza delle tante socie e numerosi ospiti e autorità civili nella splendida cornice della Sala Aurora di Palazzo Albicini, in corso Garibaldi. La Cerimonia è il momento più importante dell’anno sociale dell’Associazione Fidapa, che vede la presentazione da parte delle loro madrine e l’ingresso ufficiale di nuove socie e simboleggia l’abbraccio di tutte le socie del mondo che oggi vivono in oltre cento Paesi dei cinque continenti. L’impegno del sodalizio è rivolto in particolare alle donne.

Ieri, 21 marzo, era la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da associazioni in prima linea come Libera e Avviso Pubblico. In vista della ricorrenza la Fondazione Falcone ha donato al prefetto Rinaldo Argentieri il lenzuolo con le celebri effigi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Infine, un’iniziativa di sensibilizzazione e contrasto all’utilizzo di sostanze stupefacenti: i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di portare avanti l’iniziativa di informazione e prevenzione presenziando lungo le vie del centro per distribuire gli opuscoli gratuiti informativi del programma ‘La Verità sulla Droga’.