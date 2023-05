Sollievo in Val Bidente: la Sp4 è ritornata percorribile

Finalmente viene riaperta alla libera circolazione la Sp4 del Bidente tra Galeata e Santa Sofia interrotta da giorni (foto a fianco) in particolare a causa di una frana all’altezza di Pianetto e fino alla Pollo del Campo. Dalla notte appena trascorsa, per la precisione da mezzanotte, ha comunicato il consigliere provinciale delegato alla viabilità del Forlivese, ovvero il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, "la circolazione non prevede limiti di orari e di peso dei mezzi in transito. Si potrà quindi circolare, pur con l’osservanza di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei pressi di Pianetto".

Si tratta ovviamente di un’apertura attesa da centinaia di utenti della strada, fra pendolari e studenti delle superiori, dipendenti e aziende impossibilitati a raggiungere Forlì se non attraverso un lungo giro in direzione di Spinello e passando poi per il Carnaio, San Piero in Bagno e di qui infine entrando nell’E45 per arrivare a Forlì passando da Cesena. Simbolica la foto (a sinistra) dei due sindaci di Galeata e Santa Sofia, la neo eletta Francesca Pondini e appunto Daniele Valbonesi, che hanno sollecitato a più riprese la riapertura.

o. b.