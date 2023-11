Sommersi e salvati, mostra prolungata

Continua l’afflusso di visitatori e di classi alla mostra ’Sommersa e salvati’, allestita nei locali alluvionati della biblioteca del Seminario in via Lunga 47. I libri, recuperati, asciugati e ripuliti dai tanti volontari sono ora esposti in una teca a dimostrazione del fatto che ci si può risollevare dal fango. Assieme ad essi si possono ammirare le immagini di Silvia Camporesi e l’emozionante filmato di Mara Moschini e Marco Cortesi. Negli ultimi giorni c’è stata una crescita costante delle richieste e delle prenotazioni per visite guidate ed è stato necessario prorogare l’apertura della mostra per due settimane, fino al 3 dicembre.