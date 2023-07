"Sono pronto per affrontare i test d’ingresso"

Andrea Mengozzi di 5ª E promosso col voto di 100 100 e lode all’ Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi.

Andrea, hai superato l’esame di maturità con lo splendido voto di 100100 e lode: quale significato ha avuto la scuola nella tua vita?

"Fino alle scuole medie non amavo andare a scuola, non sentivo alcuno stimolo al miglioramento e dunque non avevo nemmeno dei buoni risultati a fine anno, però in questi ultimi cinque anni di scuole superiori ho imparato ad amare l’ambiente scolastico, favorendo così la mia passione per gli studi".

Qual è stata la causa scatenante del tuo cambiamento?

"Avvenne in prima superiore quando nelle olimpiadi della matematica mi classificai al secondo posto in tutta la scuola accedendo così alle prove provinciali. Questo primo successo mi fece capire quanto poteva essere bello e soddisfacente studiare tanto da voler oggi proseguire nel mio percorso di studi raggiungendo così l’università". Questo percorso ha comportato sacrifici?

"Sì, ad esempio a mettere da parte il sabato sera con gli amici per porre in primo piano la preparazione ai test d’ingresso universitari e, in più, a lavorare tutta l’estate per aiutare poi economicamente i genitori in un futuro da ’fuorisede’. Dunque per questo mi sento molto fortunato ad aver trovato dei professori o meglio dei ’secondi genitori’ che mi hanno saputo far crescere ed oggi mi sento maturo non solo per l’età o per il diploma ma anche grazie a questi insegnamenti che riusciranno a portare avanti la mia figura".