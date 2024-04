Spacciava droga all’interno del suo bar. Arrestato un 46enne

Un 46enne barista della Valle del Rabbi è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga all’interno del suo stesso locale dai carabinieri della compagnia di Meldola.

Nel corso delle attività svolte dai militari dell’Arma, attuate successivamente con l’ausilio di unità cinofile appartenenti al gruppo della Guardia di finanza di Ravenna, specializzate nella ricerca di stupefacente, sono stati rinvenuti all’interno del locale e nell’abitazione dell’uomo, circa 140 grammi di cocaina, in parte già suddivisi in molteplici dosi, oltre a due bilancini di precisione impiegati per il confezionamento della sostanza e 2.600 euro circa in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività.