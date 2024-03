Spezie e tisane: oggi 10 candeline

Sono trascorsi già dieci anni da quando nel cuore di Terra del Sole aprì i battenti una bottega dal fascino esotico, a cui molti avevano preconizzato vita breve. Per un genere merceologico a torto giudicato di nicchia: spezie, tè, tisane, caffè aromatizzati, sali, articoli da regalo quali teiere, tazzine, scatole porta alimenti e tante altre chicche sfiziose. Una previsione fortunatamente rivelatasi errata, tanto che domani Speziathè compirà due lustri e la titolare Tiziana Tomea festeggerà la ricorrenza assieme ai tanti amici. "Il 29 marzo 2014 cominciava questa avventura nel mondo dei sapori, dei colori e dei profumi di spezie, infusi, tea – racconta Tiziana –. Grazie a tutti i nostri clienti siamo cresciuti, abbiamo imparato e condiviso emozioni, trovato tanti nuovi amici che ormai non sono più solo clienti ma persone che fanno parte della nostra vita". Per festeggiare il compleanno, la titolare, che vanta trascorsi da balestriera e un presente da suonatrice di cornamusa, ha preparato a un cadeau per tutti coloro che si presenteranno in via fratelli Bandiera 8 domani e sabato. "Abbiamo pensato che il modo migliore per dimostrare gratitudine fosse non un buffet o il taglio della torta, ma un piccolo pensiero che parlasse di noi: un tè creato appositamente, ovviamente speziato, e che non poteva non chiamarsi Speziathè, proposto in una piccola ‘tea tin box’".