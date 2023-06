‘Spider-Man’ e ’Campioni’ gratis all’Astoria

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria. Gli spettacoli cominciano dalle 20.30. In sala arriva il film di animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Il film vede ancora una volta protagonista Miles Morales, ormai adulto e studente al college. Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene trasportato nel Multiverso. Qui Mike incontra una squadra di Spider-Eroi, che ha il compito di proteggere l’esistenza. Ma quando gli eroi si ritrovano a dover affrontare un nuova e pericolosa minaccia, si ritrovano in disaccordo sul da farsi, arrivando perfino a scontrarsi. In quest’occasione Miles si ritrova contro tutti gli altri ‘ragni’ e dovrà ridefinire cosa significa per lui essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

È una novità anche Campioni di Bobby Farrelly. Protagonista è Woody Harrelson nei panni di Marcus Marakovich, ex allenatore di basket di una lega minore. Dopo una serie di passi falsi, l’uomo si ritrova di fronte a un tribunale, che gli toglie ogni incarico e gli affida la gestione di una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Sebbene Marcus ritenga che questi giocatori siano impossibili da allenare e che il suo compito sia solo quello di farli sentire uniti come una squadra, ben presto deve ricredersi. L’allenatore si rende conto che, nonostante i suoi dubbi, la squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato.

Resta La Sirenetta, diretto da Rob Marshall, trasposizione in live-action del classico d’animazione Disney del 1989. Ariel (Halle Bailey) è una sirena con il dono del bel canto, figlia di Re Tritone (Javier Bardem). La giovane è da sempre attratta dal mondo terrestre, del quale vorrebbe in qualche modo far parte. Quando incontra il principe Eric (Jonah Hauer-King), la sua attrazione diventa molto più che semplice curiosità. Nonostante alle sirene sia proibito avere contatti con gli umani, Ariel spera di realizzare il suo sogno e di conquistare il suo amato. Per farlo la sirena stringe un patto con la strega del mare Ursula (Melissa McCarthy): scambierà la sua voce in cambio di un paio di gambe umane.

Rimane, infine, Fast X di Louis Leterrier: il decimo capitolo della saga che vede Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. Questa volta lui e la sua famiglia sono alle prese con una rischiosa avventura, a bordo dei loro bolidi. La famiglia di Toretto deve affrontare un avversario che si rivelerà essere più spietato di tutti i precedenti: riemerso dal passato e assetato di vendetta, Dante (Jason Momoa) è determinato uccidere tutti gli affiliati della gang di piloti. Dante è il figlio del boss della droga brasiliano Hernan Reyes, che tempo addietro Dom e la sua famiglia hanno ucciso. Dopo aver trascorso gli ultimi dodici anni a mettere su un piano, ora Dante è tornato per vendicarsi senza scrupoli. Dom, però, non immagina che l’obiettivo finale del folle piano del figlio di Reyes non è lui, ma suo figlio di 8 anni.