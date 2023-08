Spinadello, residenza con ’Neutopica’

Continua ‘Oltre la piena’ la ricerca in divenire a cura di ‘Spinadello - centro visite partecipato’ per raccontare, riflettere e agire sul fiume Ronco-Bidente nel post alluvione. Questa settimana a Spinadello si tiene ‘Meandri - rituale per corpi d’acqua’ un’azione ideata dal collettivo artistico Neutopica, in collaborazione con Spazi Indecisi, per l’ex acquedotto di Forlimpopoli. Il progetto prevede una residenza artistica, un laboratorio aperto alla cittadinanza e si concluderà con una festa questa domenica ore 18 presso, appunto, l’acquedotto Spinadello a Selbagnone. Al centro dell’azione, la relazione con l’acqua e con il fiume, a partire dalla recente alluvione che ha interessato molti territori in Romagna, tra cui l’area limitrofa all’acquedotto, per stimolare nuove narrative, pratiche e rituali che ripensino le relazioni tra l’umano e il non-umano in un’ottica di mescolanza e interdipendenza.

Gli artisti di Neutopica faranno base per alcuni giorni a Spinadello, che diventerà la loro abitazione temporanea e lo scenario per un laboratorio che prevede due attività: la prima dedicata al foraging e ad una indagine gastronomica sulla dimensione vegetale e microbica che si annida nei paesaggi; la seconda incentrata sulla raccolta di storie che raccontino la relazione tra i partecipanti con l’acqua e con il fiume. Oltre a questo, la residenza artistica prevede la partecipazione di esperti di settore e conoscitori dell’area fluviale, che prenderanno parte al percorso con interventi dedicati alla storia dell’acquedotto, alla diversità biologica dei meandri del fiume Ronco e alle opere realizzate lungo il corso d’acqua per la gestione delle piene e la sicurezza territoriale. La residenza termina domenica alle 18 con una performance pubblica e una cena rituale condivisa, alla quale tutti gli interessati possono partecipare previa iscrizione. Per adesioni e informazioni, contattare il numero 328 9582919 o consultare la sezione eventi del sito www.spinadello.it.

Il Collettivo Neutopica è un progetto nato nel 2019 con lo scopo di attivare luoghi in disuso attraverso modalità collaborative di residenza artistica transdisciplinare, basate sulla co-abitazione, sulla condivisione di pratiche e sulla ibridazione dei saperi. Le residenze sono uno strumento per riflettere coralmente sulle potenzialita` delle pratiche artistiche nell’attivare processi di reincanto e di narrazione critica.

