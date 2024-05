Stasera Horror Tour: due film coi registi. Weltz e Bido in sala

Al cinema Verdi di Forlimpopoli arriva ‘Horror Tour’, ovvero la doppia proiezionme dei film ‘Rorret’ e ‘Funerailles (Non ti voglio)’ con l’intervento in sala dei due registi. Si parte alle 19 col film del 1988 di Fulvio Weltz con Lou Castel, Anna Galiena e Massimo Venturiello. Mr. Rorret è il proprietario di un cinema che proietta film del terrore. Ogni volta sceglie uno tra il pubblico, che non vive il terrore come lui, lo segue, lo conosce e poi lo uccide. Alle 21 il noir (2024) di Antonio Bido con Alessandra Chieli, Fausto Morciano, Stefania Casini, Vladimiro Sisi, Paolo Farina, Sofia Ducci. Miriam, pianista di chiara fama, per non compromettere la carriera rifiuta con forza la maternità nonostante l’insistenza di Andrea, suo compagno e modesto collega. Dietro a ciò un tragico passato e feroci ossessioni. Ingresso a pagamento.