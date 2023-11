Stasera letture tratte da ’Stai zitta’ di Michela Murgia

Questa sera fino alle 19 presso il circolo Aurora si svolgerà un evento promosso dalla sezione forlivese Fidapa dal titolo ‘Non sono solo parole’: riflessione collettiva e dibattito in vista del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. Nel corso della serata verranno letti ampi stralci tratti dal libro ‘Stai zitta’ della scrittrice e attivista Michela Murgia. L’evento sarà seguito da apericena, per prendervi parte è obbligatoria la prenotazione alla mail fidapaforli@gmail.com