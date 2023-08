Stasera ultimo appuntamento dell’estate: sul palco di piazza Saffi sale la Power Band Ultima serata dei Mercoledì del Cuore in piazza Saffi: salirà la leggendaria Power Band, con 20 anni di carriera alle spalle. Brani disco, ritmi funky per ballare e divertimento per tutto luglio e agosto. Un'autentica istituzione musicale forlivese.