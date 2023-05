Statale 67, il lungo stop Riapertura forse lunedì "Ma l’Anas ora ci dia una data precisa"

di Quinto Cappelli

"Lunedì prossimo dovrebbe riaprire la Ss67 fra Dovadola e Rocca San Casciano. Ma con quali modalità? Per tutti? Solo per i residenti? Anche per i mezzi pesanti o solo per quelli che non superano i 35 quintali di portata?" Sono le domande che il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, ha rivolto all’Anas di Bologna con una lettera inviata ieri mattina al capo dipartimento regionale dell’Emilia Romagna.

Spiega il sindaco Lotti: "Noi sindaci della media e alta valle del Montone, da Dovadola al Muraglione, abbiamo bisogno di sapere con certezza quando e come torneremo ad avere i collegamenti con Forlì e la pianura, dopo due settimane di forzata chiusura della principale strada di fondovalle. Stiamo vedendo che le ditte incaricate dall’Anas stanno lavorando con impegno per liberare la strada dalle frane, specialmente al Casone di Dovadola e alle porte di Rocca, ma ci rendiamo anche conto che per mettere la strada in un minimo di sicurezza occorreranno anche molti altri lavori".

I collegamenti nel frattempo da Rocca San Casciano a Forlì avvengono in due modi: tramite la Sp delle Centoforche Rocca San Casciano-San Zeno (11 km di montagna) e di qui passando da Predappio; oppure, ma è molto più lunga, salendo il Muraglione, deviando al Cavallino per il passo dei Tre Faggi, scendendo a Premilcuore e poi come nell’altro caso a San Zeno e Predappio.

Frattanto a Rocca San Casciano sono rientrati in funzione alcuni servizi, come l’ufficio postale e il bancomat di Intesa San Paolo e Unicredit. Alea a Rocca e Portico raccoglie per ora solo l’umido. "Sabato prossimo – annuncia il sindaco Lotti – aprirà la stazione ecologica per accogliere la plastica in sacchi chiusi e la carta in scatoloni". Il servizio a pieno regime riprenderà con l’apertura in sicurezza della strada 67. A Portico solo ieri sono tornati i segnali televisivi Rai e oggi dovrebbe riaprire anche l’ufficio postale.

Nella vallata del Rabbi è ormai tornata l’acqua potabile in tutte le case di Predappio e frazioni, mentre restano ancora alcune case senza strada (per frane) nelle zone di Santa Lucia, San Cassiano e San Savino. I pullman di linea del servizio pubblico lungo la vallata del Rabbi si fermano ancora a Predappio, senza proseguire per Premilcuore, perché sulla Sp 3 resta il divieto del transito per i mezzi superiori a 35 quintali.

Spiega però a questo proposito il sindaco di Predappio Roberto Canali: "Insieme alla collega di Premilcuore Ursula Valmori abbiamo chiesto alla Provincia di concedere una deroga a Start Romagna per far arrivare i bus del servizio pubblico fino a Premilcuore. Speriamo che questo permesso sia concesso il prima possibile, perché non si può lasciare sguarnita una mezza vallata di collegamenti pubblici viari".