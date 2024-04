‘Stivalaccio’ sold out al Piccolo

Tutto esaurito stasera per ‘Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco’ al Piccolo di Forlì (via Cerchia) alle 21, spettacolo di Stivalaccio Teatro scritto e diretto da Marco Zoppello, interpretato da Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello; scenografia di Alberto Nonnato, costumi di Antonia Munaretti; maschere di Roberto Maria Macchi. Nel 1574 Enrico III di Valois mentre va a Parigi per essere incoronato re di Francia si ferma a Venezia per una notte. La città organizza uno spettacolo per il principe e si opta su Romeo e Giulietta. Complessa è la scelta degli attori, in particolare quella per la casta Giulietta. A questo punto compare la poetessa Veronica Franco disposta a interpretare la parte della illibata giovinetta. I canti e i riferimenti alla cultura pop giustificano la narrazione poetica di Romeo e Giulietta nel 1574, anno in cui il dramma non era ancora stato scritto (info 0543.26355-64300 e www.accademiaperduta.it).