Storia, archeologia e gusto al Maf

‘Venerdì di Venere’ è un appuntamento che unisce storia, archeologia e gusto in programma alle 18,30 al Museo Archeologico di Forlimpopoli. Un viaggio nel tempo attraverso l’intrigante mondo della figura femminile nell’antica Roma. Attraverso una visita guidata i partecipanti scopriranno come la cultura e il cibo si intrecciano con le storie di donne potenti e influenti. A seguire verrà proposta una degustazione di ricette del I secolo a cura di ArkeoGustus. Per maggiori informazioni: 337.1180314 - maf@comune.forlimpopoli.fc.it.