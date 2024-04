‘Storie infinite’: oggi rush finale alla Fabbrica delle Candele

Ultimo giorno, oggi alla Fabbrica delle candele, per il festival dedicato al fantasy ‘Storie infinite’. Il ricco programma si apre, alle 10 in sala gialla, con sessioni di gioco di ruolo organizzati dal collettivo Matricegiochi con i prototipi ‘Evil Maulers’ e ‘Bivio’. Alle 10.15 in aula arancione, si abbassano le luci per la proiezione de ‘La caduta della casa degli Usher’ a seguire alle 11.40, la visione della pellicola vintage, ‘L’ultimo uomo della terra’. Alle 14 in sala rossa, torna il momento del ‘Pitch time’, dove gli aspiranti scrittori potranno presentare il loro romanzo inedito all’editore Zona 42. Per partecipare occorre consegnare in formato cartaceo una breve presentazione del progetto (titolo, sinossi completa, biografia) e un capitolo dimostrativo del romanzo.

Allo stesso orario in aula arancione, la proiezione del film, ‘La piccola bottega degli orrori’ e in sala gialla, si torna a divertirsi con i giochi da tavolo e con ‘Uncensored’ creato dagli studenti della 2ªQ del liceo Scientifico, vincitori del concorso ‘Io non mi volto’. Il pomeriggio prosegue alle 15 con il firmacopie della scrittrice Ellie B. Luin autrice della serie ‘Deviant’. Alle 16 in sala teatro, Angelo Berti dialoga con Giordana Gradara (foto), sul suo ultimo romanzo ‘Sibyllae’. A seguire, alle 17, è il turno dell’incontro ‘L’orrore nell’occhio di chi guarda’ con lo sceneggiatore Lucio Besana. Alle 18, l’editor Luca Briasco racconta la vita e le opere di Stephen King. L’evento si conclude, alle 21, con la visione di ‘Headshot’.

v.p.