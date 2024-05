Storie vere in un podcast: "Accadde l’impensabile, oggi lo raccontiamo così"

‘Fango – Storia di una alluvione’ è il titolo del podcast realizzato dai due attori e autori forlivesi, Marco Cortesi e Mara Moschini, consultabile dal 16 maggio scorso: la data non è casuale, ma ricorda la terribile alluvione che ha colpito la Romagna un anno fa. "Ogni giovedì – spiegano Cortesi e Moschini, noti per i loro lavori ’Rwanda’ (75ª Mostra del Cinema di Venezia – Amazon Prime), ’Die Mauer – Il Muro’ (Rai 5), ’Testimoni – Le Voci della Storia’ (Rai Storia), ’La Scelta’ (Amazon Prime), ’Edith – Una ballerina all’Inferno’ (Rai Play), ’Green Storytellers’ (Programma TV in 3 stagioni per Mediaset), ’Testimoni di Pace’ (Rai 3 – Rai Play) – racconteremo una storia vera di coraggio e determinazione dall’alluvione del maggio 2023. Sono storie con le voci di protagonisti, testimoni, salvatori e salvati, davvero potenti, emozionanti e commoventi". In totale il podcast si compone di 10 episodi: i primi due, già disponibili, s’intitolano ’Che cosa sta succedendo?’ e ’Dare la vita per i propri amici’.

"Un anno fa – continuano i due attori – accadde l’impensabile: i principali corsi d’acqua dell’Emilia-Romagna, oltre 20 fiumi, esondarono causando una delle più gravi alluvioni sul territorio nazionale. Nelle ore successive morirono 17 persone, 36.000 persero per sempre la propria casa, 544 strade furono cancellate dalle cartine, 260.000 animali morirono, 105 città vennero coinvolte, 105 scuole devastate, 2300 frane registrate… Mai qualcosa del genere era stato documentato nella Storia del nostro Paese".

’Fango - Storia di una Alluvione’ è un podcast acquisito da Vois, la casa di alcuni dei podcast italiani più ascoltati e ai vertici delle classifiche ed è dsiponibile sulle principali piattaforme: Amazon, Apple e Spotify. "Da anni raccontiamo storie che vale la pena ascoltare – spiegano Cortesi e Moschini –. Lo facciamo incontrando i testimoni diretti e portando quanto hanno vissuto sulle tavole di un palcoscenico e davanti ad una telecamera. Entrambi romagnoli abbiamo vissuto il dramma dell’alluvione in prima persona".

Una pagina drammatica che è stata teatro di un evento senza precedenti e allo stesso tempo palcoscenico sorprendente di un coraggio e una determinazione che hanno illuminato i cuori di centinaia di migliaia di persone.

Rosanna Ricci