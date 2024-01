Strategie per i lavoratori. Certificato a tre aziende

Anno nuovo, nuove classifiche di prestigio, come quella Top Employers 2024, che certifica in particolare le aziende che adottano strategie e programmi di eccellenza in ambito di risorse umane.

Sono tre le aziende che operano nel forlivese ad essere annoverate in questa classifica che, a livello nazionale, ne conta 148. Neo entrata è la Bonfiglioli che progetta, produce e distribuisce una vasta gamma di motoriduttori, motori elettrici, riduttori epicicloidali e inverter, in grado di soddisfare i settori dell’automazione industriale, delle macchine mobili e dell’energia rinnovabile. Fondata nel 1956, Bonfiglioli opera in 80 paesi con 26 siti commerciali, 20 siti produttivi, un’ampia rete di distribuzione che comprende oltre 750 partner e può contare su oltre 4.800 professionisti in tutto il mondo.

Il ‘Top Employers Institute’ è l’ente certificatore, nato oltre 30 anni fa che, presente a livello globale con 11 sedi in 122 Paesi, ha la finalità di assegnare la Certificazione Top Employer alle aziende che dimostrano un livello di eccellenza in ambito di gestione delle risorse umane. "Bonfiglioli è l’insieme delle persone che la compongono la cui sinergia e soddisfazione costituiscono la nostra più grande forza – afferma Sonia Bonfiglioli, presidente del Gruppo –. Questo riconoscimento ci rende molto orgogliosi e sottolinea il costante nostro impegno nel creare un ambiente di lavoro positivo non solo per mantenere ma soprattutto per superare gli elevati standard che ci sono stati riconosciuti".

Se Bonfiglioli è alla prima nella graduatoria, la Smurfit Kappa Italia, che ha una sede anche a Bertinoro, è alla sua quinta volta consecutiva. Smurfit Kappa è uno dei produttori leader mondiali di soluzioni di imballaggio a base carta con 47.000 dipendenti, oltre 350 stabilimenti dislocati in 36 paesi nel mondo e un fatturato di 12,8 miliardi di euro nel 2022. "Grazie alla certificazione – commenta Gianluca Castellini, Ceo di Smurfit Kappa Italia – aggiungiamo un nuovo plus per proporci sul mercato del lavoro come employer attrattivo. Oltre al nostro core business sostenibile per eccellenza, con l’iniziativa Better Planet Packaging mirato a sostituire la plastica negli imballaggi, miglioriamo l’ambiente che ci circonda. E tramite i nostri valori ci prendiamo cura delle nostre persone assicurando loro di operare nella massima sicurezza. Inoltre, supportiamo i dipendenti e le loro famiglie con un servizio dedicato al benessere a 360° e ci impegniamo anche sostenendo le comunità che vivono nei territori dove operiamo e, tramite la Fondazione Smurfit Kappa, supportiamo progetti mirati in particolare ad aiutare bambini e ragazzi, che rappresentano il nostro futuro".

Nella prestigiosa classifica anche un altro colosso con sede a Forlì, ovvero Electrolux, anche se – va ricordato – ha appena annunciato un piano di esuberi a Forlì (con uscite volontarie) di 70 operai e 38 impiegati.

