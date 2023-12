Studenti in scena tra sirtaki e Medea

Il liceo classico Morgagni partecipa, come ogni anno, all’evento culturale di promozione della cultura dell’antichità ’Ricordando la … IX edizione della Notte Nazionale’, una festa della cultura ma anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola. Oggi (16-18) davanti ai ragazzi delle medie in veste di ospiti, con l’obiettivo di valorizzare le competenze trasversali che si sviluppano nei 5 anni di liceo, gli studenti del Morgagni proporranno la danza greca sirtaki a cura delle ex quinte e la lettura del brano finale ’La notte di Medea’ tratto da le Argonautiche di Apollonio Rodio. L’evento è aperto a tutti.