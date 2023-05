Supporto alle comunità: Hera sospende l’emissione delle fatture

Il Gruppo Hera, per garantire un supporto alle comunità, ha bloccato la fatturazione dei propri servizi, ha interrotto tutte le attività di recupero crediti e dà la possibilità ai clienti in difficoltà di sospendere i pagamenti. L’impegno del Gruppo Hera prosegue ininterrottamente su più fronti nei territori emiliano-romagnoli colpiti dall’ondata di maltempo. La situazione, monitorata in tempo reale e 24 ore al giorno, vede molte delle comunità territoriali servite ancora in difficoltà. Operatori e mezzi sono presenti senza sosta nelle zone più colpite dall’alluvione per ripristinare i servizi e ridurre al minimo i disagi.

Nel dettaglio, Hera ha già interrotto per le famiglie e imprese dei comuni emiliano-romagnoli in stato di emergenza l’emissione delle fatture relative a tutti i servizi erogati: energia elettrica e gas, teleriscaldamento, acqua, gestione rifiuti in regime di tariffazione puntuale. La multiutility garantisce un presidio continuativo e costante a supporto dei cittadini con oltre 600 operatori e tecnici, che sono attivi nelle task force per la gestione della crisi, insieme a Protezione Civile, Prefettura e Comuni interessati.

Anche SoloAffitti mette a disposizione la propria professionalità per aiutare le persone in difficoltà. In merito alle numerose richieste di alloggi in affitto temporaneo che sono arrivate da persone sfollate, SoloAffitti fa appello a tutti i proprietari che hanno appartamenti da concedere in uso o affittare temporaneamente per metterli a disposizione di chi, in questo momento, non può rientrare nella propria casa. Si possono contattare SoloAffitti Cesena Master 1 ([email protected] - 0547. 20113) e il Punto SoloAffitti Forlì3 ([email protected] - 0543.725759), che mettono a disposizione il loro lavoro in maniera completamente gratuita per fare da raccordo tra richieste e offerte e per svolgere le pratiche burocratiche necessarie (consulenza, contratto, ecc.).