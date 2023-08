‘Sussidio Caschime in Boca’, sul palco il dialetto triestino

Con lo spettacolo ‘Sussidio Caschime in Boca’ si chiude alla Fabbrica delle Candele (ore 21,15) il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale 2023, a cui hanno partecipato 14 testi proposti da altrettante compagnie provenienti da varie regioni italiane. ‘Sussidio Caschime in Boca’ di Michael Cooney è interpretato dalla Compagnia dei Giovani del Friuli Venezia Giulia con la regia di Julian Sgherla ed è stato adattato in dialetto triestino da Agostino Tommasi.

Si tratta di una commedia ricca di colpi di scena e di una forte carica di ironia riferita alla previdenza sociale e al sistema sanitario. Il protagonista della storia è un uomo disoccupato da due anni che, per poter vivere in modo decoroso, decide di assumere l’identità del precedente inquilino del suo appartamento e, di conseguenza, incassare gli assegni previdenziali che, per un errore di burocrazia, continuano ad arrivare. Ma l’uomo non si accontenta di questo e, col passare del tempo, richiede altri contributi e assegni. Poi inevitabilmente arrivano nuovi personaggi che complicano ulteriormente la situazioni a causa di numerosi equivoci. Una storia dal ritmo frenetico e continuo che la regia di Julian Sgherla rende piacevole ed efficace ironizzando sul sistema previdenziale e su altri paradossi della società. L’ingresso è gratuito.

Dopo quest’ultimo spettacolo, la giuria si confronterà per scegliere lo spettacolo a cui sarà assegnato il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale, la cui premiazione si terrà il 16 settembre, ore 19, al Teatro Giovanni Testori, via Vespucci, 13, Forlì. Sono previsti anche premi individuali ad attori.

Rosanna Ricci