Tagliandi da consegnare entro le ore 12 di domani

Oggi si conclude il miglior barista 2023/23, con la pubblicazione – qui a fianco – dell’ultimo tagliando, il centesimo negli ultimi quattro mesi circa. Li abbiamo pubblicati sei giorni a settimana (escluso il lunedì), fin dal mese di ottobre. Adesso c’è tempo fino alle ore 12 di domani (lunedì 26 febbraio) per consegnare gli ultimi voti alla redazione, presso la nostra sede di via Giorgio Regnoli 88.

Come fare? Attenzione alle regole. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure salire e lasciarli ‘a mano’ ai nostri giornalisti, negli orari in cui la redazione è in servizio (dopo le 10 circa). Da evitare, arrivati a questo punto, l’invio per posta perché non farà fede il timbro postale bensì il momento dell’effettivo arrivo. Il meccanismo rende possibili le sorprese fino all’ultimo: nulla vieta a un barista di consegnare tutti i propri tagliandi in un colpo solo, anche in extremis.

Vale la pena ricordare che ogni tagliando deve essere compilato con nome (possibilmente anche il cognome) di un barista attivo in uno dei 15 comuni del Forlivese, e naturalmente il nome del suo locale: non è sufficiente limitarsi a ritagliare il tagliando o, per chi ne spedisce tanti, compilarne solo alcuni. Quelli non scritti verranno scartati, così come – ci è già capitato di trovarli – i tagliandi dell’edizione 2022/23 (non più validi) o della vicina città di Ravenna. Naturalmente non sono ammesse fotocopie. I coupon che presentino anche solo una di queste irregolarità vengono esclusi.

Nel pomeriggio di lunedì, la redazione procederà con un conteggio scrupoloso per individuare il barista più amato. I primi tre in classifica riceveranno, oltre alla targa omaggiata dal Carlino, anche dei premi speciali offerti da Confcommercio ed Estados Cafè. Riveleremo la classifica finale nei giorni successivi, da martedì 27 febbraio in poi.