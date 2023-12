Tante presenze sul campanile, il record sabato scorso: 400

Il campanile di di San Mercuriale apre nuovamente le sue porte alle visite, oggi dalle 15 alle 19 e sabato 6 gennaio dalle 17 alle 19. Nell’ultimo mese di apertura, in occasione dei fine settimana e di altre date di festa, già diverse centinaia di forlivesi non hanno resistito al fascino di uno dei monumenti più belli della città. Il campanile è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione con particolare attenzione al ripristino della sicurezza e dell’illuminazione; è stata, inoltre, inserita la videosorveglianza.

Il picco di visitatori, accorsi per ammirare il panorama dalla cella campanaria, si è registrato sabato 23 dicembre con un afflusso di circa 400 persone. Un ottimo risultato, dopo la chiusura degli ultimi anni. Soddisfatto anche il parroco don Nino Nicotra: "In queste settimane – sottolinea in una nota, l’abate di San Mercuriale –, ho visto tante persone uscire dal campanile contente e incantate dal paesaggio".

Le aperture sono garantite dalla presenza di volontari come scout o parrocchiani: "Desidero ringraziare – continua Nicotra – i volontari delle parrocchie del centro storico, che si sono resi disponibili per i servizio di custodia. Con loro cercheremo nel 2024 di garantire un’apertura regolare nei tempi e nei modi che saranno definiti a breve".

Il campanile, simbolo della città, è alto 75 metri con una scala di laterizio di 274 gradini ed è stato edificato in soli due anni dal 1178 al 1180; il disegno fu realizzato dell’architetto Francesco Deddi e le opere sono del maestro Aliotto, come riporta una piccola lapide in latino posta sul lato del campanile che guarda piazza Saffi.