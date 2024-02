Tanti aiuti per ricominciare dopo il disastro. Pc e libri agli studenti. E arrivano anche dei mobili

Continua la solidarietà a favore delle zone alluvionate. Recentemente, il gruppo UniCredit ha donato 25 pc alla Caritas della Diocesi di Forlì-Bertinoro in collaborazione con il Gruppo Bdf. I dispositivi sono poi stati distribuiti ad altrettante famiglie, che avevano fatto richiesta alla Caritas in seguito alla perdita di beni tecnologici dopo l’alluvione. Grazie al dialogo con la comunità, la banca ha risposto a questa esigenza giunta dalla Caritas, procedendo con la donazione. In gran parte, i laptop sono stati destinati a studenti delle superiori. Il gruppo Bdf ha contribuito mettendo in campo le competenze tecnologiche, ricondizionando i pc e dotandoli di un sistema operativo idoneo. Sempre in favore di giovani è stata la donazione di ForlìMusica Aps. L’associazione ha infatti regalato 250 libri di narrativa all’istituto comprensivo Tina Gori. Questa donazione è stata possibile grazie alla raccolta fondi ’La Musica per Forlì’, che ha portato a raccogliere un totale di 5250 euro. Rinomati musicisti e cittadini forlivesi hanno offerto il loro sostegno in seguito all’alluvione dello scorso maggio.

Continua la solidarietà dei Ministri Volontari di Scientology. Nei giorni scorsi si sono recati a casa di una famiglia alluvionata per rimuovere del fango residuo dal giardino. I volontari muniti di bobcat ed escavatore hanno rimosso tutta la fanghiglia, aiutando così la famiglia che altrimenti avrebbe dovuto fare tutto a mano. Inoltre, i Ministri Volontari hanno anche fatto una vera e propria donazione, consegnando a due famiglie forlivesi alcuni mobili per una cameretta da bambino e una rete in doghe per il letto, donati da altre famiglie in città.