Tanti modi per volersi bene. Iniziative alle terme. Una veglia col vescovo

Benessere, spiritualità, svago. Sono tante le declinazioni di San Valentino, anche nel nostro territorio. A cominciare dalle Terme di Castrocaro, che domani offrono ai fidanzati una proposta esclusiva all’insegna del relax, del gusto e delle coccole: la spa ‘Magiche Acque’ apre le sue porte dalle 18 alle 23 per un’esperienza di coppia. Ovvero l’ingresso serale al percorso piscine, interne ed esterne, al percorso emozionale (che prevede esperienze sensoriali come piscina salina, sauna e docce emozionali) e l’aperitivo alla Cantina Quattro Stelle del Grand Hotel, comprensivo di un ricco tagliere romagnolo con salumi, formaggi, piadine e fichi caramellati (95 euro a coppia. Per info, www.termedicastrocaro.it, tel. 0543.412711).

La diocesi dà invece appuntamento a domenica (visto che quest’anno San Valentino coincide col Mercoledì delle Ceneri che dà inizio alla Quaresima): alle 17, nella basilica di San Mercuriale, si svolgerà la veglia di preghiera degli innamorati dal titolo ‘Lo splendore del matrimonio: un tesoro ricevuto da riscoprire ogni istante’. L’iniziativa sarà presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza ed è organizzata dall’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, di cui sono responsabili Lorenza e Davide Scidà. Per l’occasione è previsto anche un servizio baby sitter (prenotazione presso gli organizzatori).

Le Poste lanciano invece alcune cartoline, pensate per i messaggi d’amore, in vendita da 1 a 5 euro (busta compresa): il riferimento è quello dell’ufficio di piazza Saffi. Fino a domani sarà disponibile anche uno speciale annullo. Tra le cartoline di questo anno, due cartoline ‘puzzle’ con le scritte "sono puzzle di te" e "colpito e affrancato": si scrive il messaggio, si rompe il puzzle e si spedisce in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre i pezzi e scoprire il messaggio d’amore.

Il museo archeologico di Forlimpopoli (piazza Fratti 5) propone domani alle 18.30 ‘Al banchetto di Amore e Psiche’, un evento che coniuga storia e gusto. Si comincerà con una visita guidata per scoprire come si viveva l’amore nel mondo classico, con le sue regole e i suoi riti. Poi si potrà assaggiare un aperitivo con i manicaretti di ArkeoGustus, realizzati sulla base delle fonti storiche, spaziando dall’antica Roma al Medioevo, fino all’Ottocento. Leggende, amori famosi, divinità e uomini saranno la base per scoprire tante divertenti curiosità: un perfetto contrappunto ai sapori ritrovati grazie all’archeologia sperimentale.

Infine, la Fumettoteca nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ come ogni anno anche domani proporrà al pubblico l’incontro con le coppie fumettate e indissolubili al quale è dedicata un’ esposizione online. Apertura gratuita straordinaria domani dalle 14 alle 18. Con la proposta di 6 titoli di storie a fumetti per gli appassionati romantici, tra manga e graphic novel, compresa una italiana realizzata da Tito Faraci e la disegnatrice umoristica Silvia Ziche (‘Quei due’). Per ulteriori informazioni 3393085390 (orario 10-18) o email: fumettoteca@fanzineitaliane.it.