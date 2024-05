Task force dei vigili: area sotto controllo

Identificate dalla polizia locale di Forlì 18 persone; contro di loro sono scattate sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti; in corso la valutazione di alcune posizioni, per l’eventuale deferimento all’autorità giudiziaria.

Si tratta dell’esito di un’operazione di controllo del territorio disposta dalla polizia locale di Forlì nell’area del parcheggio della stazione ferroviaria, dove da settimane si verificano diversi episodi criminosi con segnalazioni di numerosi residenti.

Sono state utilizzate sette pattuglie unitamente a due unità cinofile. Per alcune settimane il luogo sarà oggetto di un controllo massiccio attraverso un presidio fisso pomeridiano dell’unità mobile della polizia locale.