Tassinari incontra Confcommercio: "Vanno difesi i prodotti tipici"

Nei primissimi giorni di campagna elettorale per le europee, dopo l’annuncio della sua candidatura, la deputata Rosaria Tassinari ha incontrato Confcommercio. Accompagnata dall’assessore Giuseppe Petetta (che sarà capolista di Forza Italia alle comunali) e dal segretario cittadino Joseph Catalano, ha voluto discutere con l’associazione proposte e suggerimenti. Erano presenti il direttore Alberto Zattini, il presidente Roberto Vignatelli e il rappresentante dei pubblici esercizi Andrea Zocca. La candidata azzurra ha definito il clima "estremamente collaborativo e propositivo".

"L’Europa è stata ed è fondamentale – spiega Rosaria Tassinari in una nota – ma questo non significa che sia perfetta, è indispensabile portare il punto di vista dei nostri territori proprio in quelle assemblee dove si prendono decisioni così importanti. Sto pensando alle incombenze burocratiche e alle pratiche richieste alle aziende per essere in regola con tutte le normative: spesso i documenti che si chiedono alle piccole imprese sono gli stessi che si domandano anche alle multinazionali e questo va corretto. Considerato che nel nostro paese la percentuale di piccole e microimprese supera il 90%, è necessario tarare queste richieste in base alle reali dimensioni delle aziende e quindi rendere meno burocratica e più leggera la documentazione necessaria".

A Strasburgo si giocano competenze decisive per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, e spesso si gioca così la possibilità di esportare le tipicità locali sul mercato europeo. "Le nostre eccellenze, riconosciute in tutto il mondo, vanno difese". Poi il tema del turismo, "uno degli asset più importanti del nostro paese": "Vanno discusse e approfondite le politiche sul settore. È determinante sentire le proposte, le idee e le opinioni dei nostri operatori che vivono ogni giorno queste situazioni: è compito della politica essere cinghia di trasmissione tra i cittadini e le istituzioni e in questo senso i confronti con le associazioni di categoria e con i singoli commercianti sono un momento importantissimo".

La Tassinari – che a Forlì è stata assessore fino all’autunno 2022 – ha parlato con Confcommercio anche di "centro storico, parcheggi e infrastrutture che hanno un impatto significativo sull’attività dei commercianti". Il clima è stato perché tutti abbiamo a cuore lo sviluppo del commercio nel nostro territorio”.