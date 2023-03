Teatro dialettale, sabato la commedia ‘Un prit in tla neva’

La rassegna ‘E nostar dialet a teatar’ è stata presentata al ‘Teatro dei Sozofili’ di Modigliana dal curatore Alessandro Neri, della compagnia ‘Cui de Funtanò’ di Faenza, e dal sindaco Jader Dardi, in occasione del lungometraggio di Alberta Tedioli ‘Dai vindò ai vindò i racconti ed Mugiana’ con replica il 14 marzo. Sabato alle 21 andrà in scena ‘Un prit in tla neva’, due atti di Palmucci presentati dalla ‘Compagnì dla parochia di Carpena Forlì’. Prenotazioni: 348.1544901 o [email protected] La biglietteria è aperta lunedì e venerdì (10-13); mercoledì (16-19) e due ora prima degli spettacoli.