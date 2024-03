Teatro Fabbri, contenitore sempre più moderno

Il teatro Fabbri’ diventa sempre più attento alla sostenibilità. Da qualche settimana il palcoscenico cittadino è ancora più moderno e al passo coi tempi in termini di efficienza energetica, climatizzazione, riduzione dei consumi e sicurezza. Il Comune, infatti, ha da poco terminato i lavori di riqualificazione impiantistica, finanziati con risorse del Pnrr, strategici per migliorare la fruibilità e l’innovazione della sala tfiore all’occhiello della città. Soddisfatti il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore alla cultura, Valerio Melandri: "In questi mesi abbiamo provveduto a migliorare l’apparato di raffreddamento e riscaldamento. Si tratta di un’operazione importante per due ordini di ragioni: da un lato il rifacimento degli impianti comporterà un risparmio significativo – sottolineano gli amministratori in una nota – in termini di consumi energetici; dall’altro è garantito un incremento del comfort e della funzionalità dell’intero immobile". Il Fabbri, inoltre, ha conquistato, pochi giorni fa, il terzo posto al concorso nazionale ‘Art Bonus 2024’: "Vogliamo che il nostro teatro continui a essere un’eccellenza sotto ogni punto di vista. L’intervento si inserisce proprio in quest’ottica – concludono Zattini e Melandri –: realizzare un contenitore per l’arte e la cultura sempre più moderno e sostenibile". I direttori artistici di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Ruggero Sintoni e Claudio Casadio, da anni lavorano per garantire stagioni sempre più ricche e in un contesto che tiene conto anche della sua impronta ecologica: "Questi importanti lavori – chiosano i responsabili del teatro – erano assolutamente necessari e indispensabili per la piena efficienza del Diego Fabbri".