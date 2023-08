Teatro Verdi, pubblicato il bando

E’ stato pubblicato il bando per proseguire l’esperienza della stagione teatrale presso il teatro e l’arena del ‘Verdi’ di Forlimpopoli selezionando l’operatore a cui affidare i servizi di progettazione, programmazione e gestione della prossima stagione 20232024, nel bando è inserita la facoltà di rinnovo per il successivo 20242025, con la consueta e originale formula che prevede una stagione che vada dall’autunno fino all’estate inoltrata. L’invito è a proporre un cartellone che possa prevedere, oltre ad almeno otto spettacoli principali che spazino dalla prosa al comico e al contemporaneo, anche proposte dedicate ai bambini e di teatro dialettale. A fronte di questo impegno da parte del gestore il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione un importo massimo di 12mila euro all’anno. Per l’affidamento si seguirà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare attenzione alla qualità del progetto che varrà fino a 80 punti su un massimo di 100 punti. Copia integrale del bando è scaricabile dal sito dell’Amministrazione comunale www.comune.forlimpopoli.fc.it. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade alle ore 12 del prossimo 1 settembre.

Matteo Bondi