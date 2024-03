Telefoni in tilt, assemblea pubblica giovedì 4 aprile

In alcuni quartieri di Forlì persistono i disservizi telefonici legati all’alluvione. Giovedì 4 aprile alle 17 presso la sede di Federconsumatori (sala Bruno Pizzica, in via Pelacano 12) si terrà un’assemblea pubblica promossa da Federconsumatori per discutere delle modalità e strategie per chiedere il ripristino dei servizi, l’annullamento e il rimborso delle fatture indebitamente emesse e il riconoscimento di un indennizzo a ristoro dei danni e disagi subiti. Federconsumatori nei mesi scorsi ha già organizzato incontri pubblici sul tema. Info: fc.info@federconsumatori.emr.it; 0543.371170.