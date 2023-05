Tentano di rubare un’ambulanza della Croce Rossa: due ladri messi in fuga

Criminali senza scrupoli in azione nel tardo di pomeriggio di ieri all’ospedale Morgagni-Pierantoni di Vecchiazzano. Dove un paio di balordi ha tentato di rubare addirittura un’ambulanza della Croce Rossa, in servizio per le emergenze della catastrofe legata al maltempo che sta dilaniando Forlì e tutta la Romagna.

Secondo quanto riferito dagli operatori del mezzo di soccorso al presidente territoriale della Croce Rossa, Davide Gudenzi, i due malviventi si sono palesati nel parcheggio di fronte al pronto soccorso dello stesso ospedale.

"Gli operatori dell’ambulanza erano appena giunti al nosocomio di Vecchiazzano per il trasporto di un ferito – spiega lo stesso Gudenzi –. Mentre stavano trasferendo la lettiga fuori dal mezzo, hanno sentito innescare la marcia. Uno dei due volontari è allora scattato in avanti e ha visto un uomo al volante del mezzo, affiancato da un altro individuo". L’operatore ha quindi avuto la prontezza di spirito di estrarre la chiave dell’ambulanza dal cruscotto, evitando così la concretizzazione del furto. Lo stesso volontario ha però dovuto subire la reazione del balordo, con un colpo che l’ha raggiunto al corpo, senza gravi conseguenze. I due – forse pazienti, o finti tali, del pronto soccoso – sono quindi fuggiti.