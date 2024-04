Terra del Sole dà il benvenuto a Green Motor

Grande festa a Terra del Sole per il taglio del nastro di Green Motor, officina elettronica e meccanica specializzata nella riparazione di autovetture, mezzi agricoli, macchine per il giardinaggio e forestali. Tantissimi gli amici e i clienti che hanno celebrato l’evento con il titolare Remo Fregnani, dovadolese di 46 anni, da 30 alle dipendenze come capo officina e ora lanciato nella prima vera avventura ‘in proprio’. "Alcuni mesi fa ho subito un intervento – racconta Fregnani –, e la convalescenza mi ha dato l’opportunità di riflettere sulle mie priorità". Un salto ponderato con il sostegno della compagna Mery, che quattro mesi fa lo ha reso papà per la seconda volta. "Credo moltissimo in quello che faccio e non mi lascio guidare dall’interesse economico – prosegue il titolare dell’officina sita in via Sacco e Vanzetti, 46 –. Ai miei clienti fornisco un servizio, tant’è che sono a disposizione anche il sabato e la domenica. Propongo solo prodotti che ritengo validi e offro una prova prima di chiedere il pagamento".

In possesso di numerose certificazioni, già specializzato per marchi quali Renault e Bmw, oggi Fregnani è tecnico autorizzato Nissan, Dacia, Kya; dopo aver lavorato da Zeus car a Faenza e Casadei auto a Forlì, passando per Carpeggiani, ha anche il brevetto per la riparazione di auto elettriche, trattori e tosaerba, cura la vendita e l’assistenza di accessori e ricambi, il ripristino e la ricarica di impianti di aria condizionata e, unico nella vallata, la realizzazione di tubi oleodinamici su misura. "Ho una grande passione e ho imparato attraverso la pratica e l’ascolto – spiega Fregnani gettando le braccia al collo di un signore anziano -. È Sauro Bandini, il mio primo maestro: mi dava certi cicchetti, gli devo moltissimo".

Presente anche un’amica attiva nel settore del commercio. "E’ giusto rendere onore a chi, a quasi 50 anni, decide di mettersi in gioco con professionalità – dice la donna –. Durante l’emergenza sanitaria la piccola e media impresa e l’artigianato hanno sostenuto l’economia italiana. È indispensabile che il Governo e gli enti locali supportino le imprese, sburocratizzando l’iter per l’apertura di attività". Ad accompagnare Remo, gli amici di Cna, a partire dal responsabile della direzione provinciale Marco Boscherini, al taglio del nastro assieme a Mauro Turchi, già presidente di Cna delle colline forlivesi. Dopo la benedizione di don Urbano Tedaldi, parroco di Castrocaro, il saluto del sindaco Francesco Billi. "Fa sempre piacere l’apertura di una nuova attività e in particolare di una come quella di Remo, che mette la propria competenza a servizio di un settore ben radicato nel territorio come l’agricoltura. Grazie per aver scelto il nostro comune" la chiosa del primo cittadino.

Francesca Miccoli