Terra del Sole, si apre l’arte di Ebe De Mitri

Verrà inaugurata oggi alle 15,30 nel Palazzo pretorio di Terra del Sole la mostra ‘L’anima delle figure’, personale dell’artista piemontese Ebe De Mitri. Curata dal critico d’arte Silvia Arfelli e allestita alla saletta dei commissari, l’esposizione aprirà mezz’ora prima della disputa del Palio di Santa Reparata e della Romagna Toscana, in programma alle 16 in piazza d’Armi. In vetrina una selezione di opere – una ventina – in cui: "l’artista interpreta figure e scene tratte dalla memoria e dalla quotidianità", spiega Arfelli. Quadri che denotano "uno stile deciso, basato su toni cromatici forti e saturi"; "opere che si aprono come finestre incantate sul mondo sentimentale e sulla scatola dei ricordi dell’artista diventando paesaggio, natura morta, presenza, sensazioni – prosegue la curatrice dell’esposizione –; la pittura si rivela un viaggio identificativo a ritroso nella memoria, alla ricerca dell’anima delle cose".

Ebe De Mitri vive e opera a Torino, dopo aver intrapreso un percorso professionale a Roma, città in cui ha studiato psicologia. "Autodidatta, ha sempre avuto la passione del disegno e della pittura, ma da una decina di anni si cimenta con maggiore continuità nella pittura a olio, a cui si è avvicinata con curiosità e scrupolo.

Le sue opere spaziano dalla natura morta al paesaggio, anche se ormai sono sempre più incentrate sul ritratto e sull’analisi delle varie espressioni del viso".

Organizzata da ‘La Maya Desnuda’ di Forlì e patrocinata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, la mostra è allestita in collaborazione con la Pro loco di Terra del Sole e sara visibile al pubblico fino al 17 Settembre, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30. Chiuso il lunedì.

Per informazioni, tel. 0543.766766 - 334.2604929.

f.m.