‘Terre Ballerine’: domani il trio di Anaïs Drago ad Area Sismica

Nuovo appuntamento, domani alle 18, con la rassegna ‘Musiche Extra-Ordinarie’ di Area Sismica (via Le Selve, 23 località Ravaldino in Monte). La violinista e performer Anaïs Drago guiderà il trio ‘Terre Ballerine’ composto dal clarinettista Federico Calcagno e dal batterista e percussionista Max Trabucco. Corde, fiati e percussioni: l’unione di tre strumenti appartenenti a famiglie diverse dà vita a sonorità inusuali e regala al progetto una varietà musicale di ampio respiro.

Ogni composizione trae ispirazione da opere del XX secolo appartenenti a svariati ambiti artistici, dalla letteratura alla pittura e alla scultura. In ‘Terre Ballerine’, Drago traduce in musica la poetica di artisti e autori come Paul Klee, Umberto Boccioni e Alejandro Jodorowsky rendendola intrisa di linguaggi e forme della contemporaneità. Vincitrice del ‘Top jazz 2022’ nella sezione nuove proposte, Drago collabora con alcuni tra i più grandi nomi italiani e internazionali, come Enrico Rava, Paolo Damiani, Maria Pia De Vito. Il clarinettista Calcagno è definito da ‘All about jazz’ Italia "il nuovo alfiere del jazz italiano ed europeo"; non solo, la rivista ‘Musica Jazz’ gli conferisce il Top jazz 2020 come miglior talento italiano. Il clarinettista ha inciso sei dischi ed è membro e cofondatore dell’etichetta indipendente Habitable Records. Infine Trabucco, batterista e percussionista, è vincitore di numerosi premi e fa parte dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani con cui si esibisce nei maggiori festival italiani e francesi. Da anni collabora con la casa editrice Cobert Edizioni Musicali, con cui ha pubblicato svariati metodi didattici riguardanti lo studio della batteria. Il costo del concerto è 15 euro, per gli studenti degli istituti musicali è ridotto a 10. Ingresso riservato ai soci circoli Arci.

Valentina Paiano