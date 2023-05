Terzo centenario del Suffragio Un concerto per celebrare la chiesa della Visitazione

Oggi alle 21 nella chiesa del Suffragio di corso della Repubblica si svolgerà un concerto in occasione del terzo centenario della posa della prima pietra; saranno raccolte offerte per gli alluvionati, come rende noto il rettore della chiesa, don Paolo Giuliani. Il coro Cappuccinini-San Paolo, l’orchestra Maderna e il soprano Elena Salvatori, diretti dal maestro Enrico Pollini, eseguiranno brani di Bach, Haendel, Mozart, Franck, Bruckner e la Krönungsmesse di Mozart.

Introdurrà la serata il rettore, don Giuliani: "La situazione di emergenza dovuta all’alluvione non può lasciarci indifferenti, e in occasione del concerto raccoglieremo offerte per il sostegno a persone in difficoltà". Era il 24 ottobre 1723 quando, al termine di una processione partita dal Duomo, il vescovo di Forlì, Tommaso Torelli, pose la prima pietra della chiesa, che si trova all’incrocio fra corso della Repubblica e piazza Saffi, e che venne poi consacrata e aperta al culto in forma solenne l’8 aprile 1748.

"In questo anno ricordiamo il terzo centenario della posa della prima pietra – si legge nel programma di sala che verrà distribuito la sera del concerto – e vogliamo associarlo alla memoria dell’ottavo centenario della presenza di Sant’Antonio di Padova a Forlì e del miracolo eucaristico della mula. Infatti se alla Visitazione di Maria a Elisabetta è dedicata la cappella maggiore con il dipinto di Filippo Pasquali, uno dei migliori allievi di Carlo Cignani, la prima cappella a destra è dedicata a Sant’Antonio di Padova con la grande tela dipinta dal sacerdote forlivese don Simone Campagnoli, della scuola del Cignani. Fin dalla fondazione la devozione a Sant’Antonio fu assai viva presso la chiesa del Suffragio". Di forma ellittica e con la cupola alta 26 metri, la chiesa, particolarmente dedicata alla preghiera per i defunti, al suffragio appunto, è intitolata a Santa Maria della Visitazione. Il progetto dell’edificio, redatto avendo come modello quella di Sant’Andrea al Quirinale di Roma, opera del Bernini, è stato da studi recenti attribuito all’architetto camaldolese fra Giuseppe Antonio Soratini. Nella chiesa si trovano diverse opere di pregio e accanto all’altare maggiore è collocata la "Madonna del Fuoco" di Pompeo Randi, dipinta nel 1864 per i forlivesi residenti a Roma. L’immagine venne successivamente portata a Forlì presso l’Istituto San Luigi e infine giunse al Suffragio.

Alessandro Rondoni