Terzo settore, le organizzazioni riflettono sulla loro identità

‘Oltre la forma. Risignificare le organizzazioni per generare cambiamento’ è il titolo della 23ª edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro Studi dell’Università di Bologna, che si svolgerà domani e sabato a Bertinoro. "Questa edizione – evidenzia Stefano Granata, presidente Aiccon – rilancia una sfida, che è quella di far riflettere e proporre soluzioni per l’innovazione dell’economia civile e sociale. Quest’anno al centro ci sarà la ‘sostanza’ delle organizzazioni, ossia la necessità di recuperare quella diversità che rende questo mondo utile e trasformativo". Le organizzazioni del Terzo Settore si trovano spesso a fronteggiare sfide complesse al loro interno, come la diminuzione dei volontari e l’attrattiva limitata per il lavoro nel settore della cooperazione sociale. Inoltre, la distribuzione delle risorse, come avviene con il Pnrr, può lasciare queste organizzazioni con una parte residuale. È urgente ripensare la loro identità per ottenere un riconoscimento adeguato del loro contributo non solo al sistema di protezione sociale, ma al più ampio sistema di sviluppo del Paese. Sono attesi oltre 40 relatori e 2 anteprime di presentazione dati a cura di Istat e Unioncamere.