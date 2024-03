Tim e Hera, servono bollette più chiare

Martedì ho ricevuto la fattura Tim e ho notato qualcosa di diverso: premetto che l’importo viene addebitato con un rid ed è regolarmente scritto in fattura però nel retro, in fondo, hanno messo un avviso di pagamento PagoPA specificando che qualora il pagamento non andasse a buon fine si può usare il canale pagoPA.

Ma io mi chiedo: non è che in questo modo una persona anziana, pur sapendo dell’addebito in banca, vedendo un avviso di pagamento rischi di pagare 2 volte?

Carmen Carmellini

***

A inizio marzo ho ricevuto una telefonata da Hera che mi comunicava che avrei ricevuto una bolletta per l’uso dell’acqua in cui non dovevo pagare nulla ma avrei ricevuto dei soldi: la cosa era piacevole e attendevo questo ristorno. Dopo qualche giorno è arrivata con un importo notevole: 1.367,27 euro rimborsati. Non credevo ai miei occhi così ho letto tutta la bolletta e questo mi ha creato molti dubbi. Cito quanto da loro riportato: "Stiamo ricalcolando consumi già fatturati relativi al periodo dal 9 novembre 2017 al 9 febbraio 2024 per ricalcolo per lettura precedentemente errata". Cioè questi errori hanno la bellezza di sette anni e uno dopo l’altro hanno fatto una somma enorme: eppure le letture le fanno almeno due volte all’anno. Mi domando: dove guardano? Oppure sono errori di conteggio, ma non credo siano possibili. Forse dipende dai contatori vecchi, che dovrebbero essere sostituiti con quelli elettronici.

Se questo è capitato a me, può riguardare tanti altri utenti: questa situazione incredibile deve essere chiarita dalla ditta per evitare una sfiducia motivata.

Antonio Iandolo