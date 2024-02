Torna il Carnevale in piazza (al palazzetto in caso di maltempo)

Si festeggia il Carnevale a Meldola domani con ‘Meldola in maschera’. Infatti dopo il successo delle passate edizioni e della Festa di Carnevale a Ricò, prosegue il programma del Carnevale di Meldola promosso dall’amministrazione comunale, dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, da Proloco Città di Meldola e dai Comitati Genitori delle scuole meldolesi in collaborazione con le associazioni cittadine. Nel pomeriggio di domani dalle 14.30, la festa coinvolgerà piazza Orsini e piazzetta Amendola: un pomeriggio all’insegna del divertimento per grandi e piccoli con tanti stand di giochi di carnevale curati dai Comitati Genitori, dai gruppi di catechismo, dall’Acr, dai gruppi Scout, giochi in legno di Nonno Banter 57 Aps, artisti di strada con il Circo Viaggiante, sfilata delle maschere con premiazione del travestimento più originale, esibizione di hip hop ed acrobatica a cura di Dream Dance School, i burattini a cura della Compagnia della Ghironda. Saranno inoltre presenti le associazioni cittadine.

Il pomeriggio sarà animato dalla Caccia al Bianconiglio e da un goloso stand gastronomico di ‘buon non compleanno’ curati dal Comitato genitori della scuola primaria; inoltre sarà allestito un laboratorio per realizzare il cappello pazzo e tutti i bimbi potranno partecipare al concorso ’Il Cappellaio Matto’. I bambini potranno partecipare portando alla festa un cappello fantasioso creato da loro, quelli più originali saranno premiati. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di Meldola. "Il ringraziamento dell’amministrazione – commenta l’assessora Jennifer Ruffilli – va a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella occasione di festa per la comunità".

o.b.