Torna il Gemellaggio con l’Assia

‘Il Gemellaggio è tornato’ è l’invito del presidente e della segretaria del ‘Comitato del Gemellaggio’, Giuseppe Mercatali e Serena Bambi, per le 19,30 di sabato presso il refettorio dell’Istituto Lega Sacra Famiglia dove si svolgerà una cena autofinanziata, al costo di 15 euro a persona. Lo scopo dell’iniziativa che coinvolge i cinque comuni dell’Acquacheta (Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio) e la città di Hofbieber, in Assia, gemellata da 17 anni lo spiega Mercatali: "Accogliere gli amici tedeschi che vogliono starci vicini e partecipare alla ricostruzione e sono tornati a trovarci portando un contributo in dono alle Pro loco. Il 2023 è stato terribile perché abbiamo subito due alluvioni e un sisma che hanno creato tanti danni ma non hanno fiaccato il nostro indomito spirito di combattenti e la nostra voglia di fare".

Giancarlo Aulizio