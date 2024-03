Torna la festa di San Giuseppe dopo quattro anni di stop

Ritorna domani a Poggio alla Lastra la Festa di San Giuseppe. Il paese raggiungibile dalla comunale che si stacca dalla Sp26 del Carnaio è posto a 506 metri sul livello del mare, conta poco più di 60 persone ed è una delle principali porte d’accesso al Parco nazionale. Un evento atteso e che si articolerà tra momenti conviviali, trekking, messa, merenda e musica. Originariamente, la Festa di San Giuseppe era il primo appuntamento nel calendario agricolo con l’arrivo della primavera.

"Abbiamo ripreso a organizzare questa festa che non esisteva più in paese nel 2016 – commenta Martina dell’agriturismo Case di sotto – e con il passare degli anni, abbiamo visto un crescente entusiasmo, fino a quando siamo stati costretti a interromperla a causa della pandemia e dal 2019 non siamo più riusciti ad organizzarla. Tuttavia, grazie all’impegno degli abitanti locali e all’associazione che gestisce Trappisa di Sotto e il Chioschetto di Poggio, siamo lieti di annunciare il suo ritorno".

Il programma prevede: alle 11 santa messa presso al chiesa dedicata ai santi Pietro ed Apollinare che custodisce il bell’affresco della Madonna delle Rose; alle 12 pranzo su prenotazione presso l’Agriturismo Case di Sotto (0543.913034) e il Ristorante-Albergo Ca Di Veroli (0543.1908168). Dalle 14 in poi mercatini e giochi tradizionali, seguiti da una merenda con prodotti tipici;alle 15,30 musica dal vivo con i Saint Tropez Motel guidati da Vanni Crociani. Per gli amanti del trekking alle 8,30 ritrovo presso Haller’s Bar di S. Sofia con la guida Aigae Emiliano Conficoni (349.5693757), pranzo al sacco alla Rondinaia e arrivo alla festa alle 14,30. È previsto il rientro a Santa Sofia con navetta gratuita, con partenza alle 18 circa. Costo escursione 10 euro. info@trappisa.it.

o.b.