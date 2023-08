Torna venerdì la Festa dell’Unità

Torna a Meldola la Festa dell’Unità organizzata dai circoli Pd e dei Giovani Democratici. Da venerdì 1 a domenica 3 settembre nella terrazza del Bar Novanta in viale Roma 96 (sotto la sala Medusa) dalle 19 menù a base di pizza, alle 20 eventi politici e alle 21 spettacoli musicali.

Venerdì 1 sul palco salirà Cosascuola Music Academy con le esibizioni di The Dreamers, Megal Subway, Match ed Astray. Per i dibattiti viabilità in Romagna post alluvione sarà presente Andrea Corsini, assessore regionale alle infrastrutture trasporti e turismo. Sabato 2 musica con i Rockopera e dibattito sulla Romagna a Roma con il deputato Pd di Ravenna Ouidad Bakkali. Si chiude infine domenica 3 con Sofia & Ale in concerti e con l’incontro politico con Vasco Errani, già presidente del’Emilia Romagna.