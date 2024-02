Torna Zambianchi, ’profeta della risata’ Il comico Enrico Zambianchi, noto come il 'Profeta della risata', si esibirà domani al teatro Verdi di Forlimpopoli con lo spettacolo 'L'insipienza artificiale'. In questo show, Zambianchi presenta in modo esilarante piccoli dettagli della realtà che ci circonda. I biglietti interi costano 20 euro, ridotti a 15 euro. Per informazioni: 0543.1713530, 339.7097952.