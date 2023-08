Tornano i Buskers, anteprima a Fiumana

Gli artisti di strada tornano ad animare le strade di Fiumana e Predappio. Si comincia oggi, con l’anteprima di Fiumana in piazza Pertini (dalle 19 a mezzanotte), ma il clou della manifestazione è previsto per domani a Predappio, dalle 18 all’una.

Musicisti, mangiafuoco, danzatrici, acrobati, giocolieri; e poi ancora food-truck e mercatini per tutta la famiglia. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è pronto a trasformare Fiumana e Predappio in un mondo magico, riproponendo un format ormai di grande di successo.

Il programma è come sempre ricco di artisti e spettacoli. Ben undici spazi in cui 14 artisti e gruppi si esibiranno nel corso della serata: la Libertas danza, The Antiguos, i giovanissimi Fire’s Force, le danze orientali delle Nefertari Dancers (gruppo nato nel 2005 grazie alla coreografa Caterina Leonardi), il rock acustico dei Flysuit, band forlivese. E poi ancora le acrobazie dei ravennati Acroyoga Kune, la giocoleria di Shay, la danza verticale di Viky e le bolle di sapone giganti di Lidio. Non può mancare, ovviamente, la musica: quella del Trio Swing Km. 0, la chitarra acustica di Brian V (che è appena tornato da un tour in India), la band emergente Petunia Sauce, la tastiera e il theremin di G & M e il duo di chitarre dei Musica Mutua.

Gli spettacoli di Predappio cominceranno intorno alle 19, ma saranno scaglionati ad orari diversi in modo da dare al pubblico la possibilità di assistere alla maggior parte di essi. L’ingresso, come ogni anno, è libero.

La due giorni fa parte del cartellone ’Predappio vive l’estate 2023’, promosso dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, e realizzato dal Teatro delle Forchette. Il ricco programma ha visto svolgersi in paese feste, presentazioni di libri, concerti, spettacoli per ragazzi e degustazioni, per culminare nel gran finale dei Buskers.

Lo scorso anno, dopo la pausa forzata dovuta al Covid, la manifestazione aveva richiamato circa 3mila spettatori. "Per molti partecipanti senza dubbio la migliore edizione tra quelle finora organizzate", dichiarò allora l’assessore comunale al turismo e allo sport Lorenzo Lotti che promise anche: "Cercheremo sempre più di migliorare questa festa, che ha ottenuto sinora un successo enorme. Troveremo e inviteremo sempre nuovi artisti di qualità". Crescono dunque l’attesa e le aspettative per una due giorni che si preannuncia entusiasmante.