‘Tosca e le altre due’ di Franca Valeri al Verdi

Cinzia Massironi ed Elisabetta Spinelli sono le interpreti dello spettacolo teatrale che andrà in scena questa sera sul palco dello storico teatro Verdi di Forlimpopoli alle ore 21.

Scritto dall’indimenticabile Franca Valeri, ‘Tosca e le altre due’ è diretto da Raffaella Morelli. Il testo, ispirato dall’opera lirica ’Tosca’ di Giacomo Puccini, nasce dalla colta e raffinata comicità di Franca Valeri che per un momento ha immaginato cosa accade nella portineria di Palazzo Farnese, dove, nel corso di una lunga notte, fanno amicizia la custode Emilia e la moglie del boia Iride. Una coppia sui generis che spia e origlia i piani alti dell’aristocrazia, dove si sta consumando la tragedia della cantante Floria Tosca e del suo amante, il pittore Mario Cavaradossi. La regista Raffaella Morelli ha deciso di riportare in scena questa pièce in occasione del centenario della Valeri, e accompagna lo svolgimento dell’azione mettendosi dalla parte delle due protagoniste e cercando di restituire alla storia tutta la sua umanità. ‘Tosca e le altre due’ fa parte della stagione teatrale 2023-24 del Verdi, curata dal Teatro delle Forchette.

Biglietti: intero 20 euro, ridotto 15 euro. Informazioni e prenotazioni: 0543.1713530, 339.7097952, 347.9458012, info@teatrodelleforchette.it.

Matteo Bondi