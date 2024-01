"Totale vicinanza a chi ha subìto danni"

"A chi è stato alluvionato rinnovo la mia totale vicinanza, il mio più sincero rispetto e la promessa che farò di tutto per tenere alta l’attenzione sulla necessità di ristorare anche i beni mobili". Il sindaco Gian Luca Zattini, con un post su Facebook, è tornato ieri sull’argomento della visita di Meloni e von der Leyen e relativa contro-manifestazione: "A coloro che ieri erano in piazza, 10, 100, 1000 che fossero, dico che hanno tutto il diritto di farlo e che il Comune di Forlì è e sarà sempre al fianco di chi ha vissuto il dramma dell’alluvione". A caldo, il sindaco aveva espresso un concetto analogo dando però una stima al ribasso dei partecipanti: "al massimo cento" (200 per gli organizzatori).

Secondo Zattini, comunque, "è maturata la consapevolezza, da parte di tutti, che Forlì è al centro dell’agenda europea e di governo, che le promesse sono state mantenute, che i soldi, ulteriori, ci sono e verranno messi a terra con le tempistiche rigorose del Pnrr".